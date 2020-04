NBA treenerid: sportlased peavad enne võistlemist vormi taastama

Tellijale

ESPN vestles anonüümseks jääda soovinud NBA klubide peamänedžeride ja füüsilise ettevalmistuse treeneritega, kes rõhutasid, et sportlased peavad uuesti võistlema hakkamiseks olema ka füüsiliselt valmis. «Kui ütlete meile kaks nädalat ette, et nüüd selle aja harjutate ja siis hakkate mängima, pärast seda, kui mehed pole kaheksa nädalat mänginud, on see nonsenss,» ütles ühe klubi peamänedžer.