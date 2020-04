Jaan Männik: olukord nõuab koostööd ja vaprust

Tellijale

Palju on räägitud koroonaviiruse leviku tagajärgedest ja neid on minu meelest kolm: meditsiinilised, majanduslikud ja psühholoogilised. Võtan fookusse, milliseid ettevalmistusi peaks Eestis tegema, et majandust ravida. Olukord on äärmiselt tõsine, sest majanduse vereringe hakkab seisma jääma, pulss ja vererõhk on nõrgad ja tekkida võib gangreen.

Majandusvaldkond vajab tugevat juhtimist. Kui julgelt mõelda, siis peame kokku panema tõelise A-rühma. Põhiroll on siin valitsusel ja järgmised paar aastat on majandus- ja rahandusministrid isegi tähtsamad kui peaminister, vaatamata sellele et Eestil on praegu tugev peaminister. Meil on vahel öeldud, et Eestis juhib ministeerium ministrit rohkem kui vastupidi ja ministriks saab inimene, kes on aastaid erakonnas lojaalselt töötanud ning seega ministri koha välja teeninud.