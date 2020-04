Heiki Pant: unustatud Brexit

Tellijale

Inglismaal elades olen tasapisi juba harjunud sellise sõnaga nagu «eriolukord» (emergency). Siinne valitsus kuulutas eelmisel aastal välja kliimaeriolukorra, talvisel gripihooajal on Briti tervishoiusüsteem enamasti eriolukorras ning lisaks on emergency seoses ühiskonna abi vajavate inimrühmadega, nagu kodutud jt. Seda sõna kuuleb siin väga sageli ja peamine erinevus on ehk see, et koroonakriis on tekitanud tõelise eriolukorra – isolatsiooni, mida siin saartel varem nähtud ei ole. Ühiskond, mille nurgakiviks on jalgpall, mis nüüd on samuti isolatsiooni tõttu pausil, on jõudnud uude reaalsusesse.