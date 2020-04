Koroonaviirus on põhjustanud ülemaailmse epideemia ning see on tõuganud meid globaalsesse majanduskriisi. Selles kontekstis on Euroopa kliimapoliitika kaotanud tõsiselt võetavuse, kirjutab Ida-Virumaa Tööstuspargi juht Teet Kuusmik.