Lauri Laats: ootame solidaarsust ka pankadelt

Koroonaviirus nakatas peale inimeste ka majanduse, öeldakse viimasel ajal tihti. Veel mõni kuu tagasi ei osatud praeguseks tekkinud probleeme ettegi kujutada, kardeti hoopis majanduse liiga kiiret ja võimsat edasist kasvu. Nüüd enam liiga kiire kasvu probleemi pole, see on selge. Samas ei ole raha ju Euroopas ja mujal maailmas sugugi otsa saanud, see on lihtsalt seisma jäänud, sest inimesed on sunnitud istuma kinniste uste taga. Millist rolli kannavad sealjuures pangad – need institutsioonid, kelle kätte on koondunud raha ja õigus sisse nõuda võlgasid? Millisel hetkel hakkab ühiskond nõudma solidaarsust pankadelt?