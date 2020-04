Tervise lühid

Koroonaviirus püsib õhus arvatust kauem

Soome teadlaste uuringust on selgunud, et koroonaviiruse osakesed püsivad õhus kauem, kui arvati, ning seetõttu on oluline epideemia ajal vältida ühiskasutatavaid siseruume, vahendas Neuroscience News.

Aalto Ülikooli, Helsingi Ülikooli, Soome Riikliku Tehnikauurimiskeskuse (VTT) ja Soome Meteoroloogia Instituudi teadlaste uuringu käigus vaadeldi, kuidas aevastamisel ja köhimisel õhku paisatud viirusosakesed levivad. Selgus, et kui nakatunud inimene ostukeskuses aevastab, hõljuvad viirusosakesed laiali ning võivad sattuda terve inimese hingamisteedesse. Viirusosakesed püsivad õhus mitu minutit pärast seda, kui aevastaja ise on ruumist lahkunud. See tähendab, et isegi kui inimesed järgivad avalikus ruumis liikudes eriolukorra reegleid ja hoiavad ettenähtud distantsi, võivad nad ikkagi läbi jalutada viirusosakeste pilvest ning nakatuda.

Teadlased soovitavad inimestel käia poes võimalikult harva ja lühikest aega, haigussümptomite korral aga püsida toas ja vältida kontakti teiste inimestega.

Võimalik Covid-19 ravim ei vastanud ootustele

Teadlased hoiatavad, et Covid-19 vastu kasutatav hüdroksüklorokviin ei pruugi raskemate juhtumite puhul patsienti aidata.

Ameerika Ühendriikide riiklike soovituste järgi tohib väidetavalt Covid-19 vastu aitavat malaariaravimit kasutada vaid haiglaravi vajavate patsientide puhul, kuid arstide sõnul võib see olla ravimi raiskamine. On leitud, et paljude raskes seisus ja haiglaravi vajavate patsientide seisundit ravim ei paranda, ning arstide hinnangul võiks ravimit kasutada ennetavalt siis, kui haige seisund ei ole veel kriitiline, kirjutas NBC News.

Arstide sõnul on enamik ravimeid tõhusamad, mida varem ravikuuri alustada. Oluline on alustada ravi viirushaiguse varajases staadiumis, mil sümptomid ei ole rasked ning viirus ei ole jõudnud organismi oluliselt kahjustada. Tõsisemate kahjustuste korral ei ole ravimist enam eriti kasu.

Klassikaline muusika aitab edukamalt õppida

Teadlased tegid kindlaks, et klassikalise muusika kuulamine mõjutab õppimisvõimet. Muusikat kuulates õppinud üliõpilased said järgmisel päeval 18 protsenti paremad tulemused kui need, kes muusikat ei kuulanud, märgib Neurobiology of Learning and Memory.

Uuringu autorite sõnul on õppimise ajal klassikalise muusika kuulamine ja hiljem magamise ajal sama muusika kuulamine tõhus viis kinnistada õpitud materjali. Uuringus osales 50 tudengit vanuses 18–33 ning osa neist kuulas veebiloengu ajal Beethoveni «Kuupaistesonaati», Vivaldi «Kevadet» ja Chopini nokturne.

Osalejatele ei öeldud, et muusika võib nende mälu mõjutada, ning õppematerjalid valiti kohustuslikult mikroökonoomika kursuselt. Und mõõdeti elektroentsefalograafia (EEG) abil ning sügava une ajal lasti pooltele tudengitele 15 minuti vältel sama muusikat.