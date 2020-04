Majanduse lühiuudised

Lähinädalatel jõuavad sihtkohtadesse konteineri­laevad, mis väljusid Aasiast enne Euroopa majanduse peatumist eriolukorra tõttu, kuid kaupu pole kuhugi edasi saata. Kaupmehed jõudsid saabuva kauba tellida lühikese aja jooksul, mil Hiina majandust püüti taaskäivitada ning Euroopas ja Ameerikas ei olnud kriis veel praeguseid mõõtmeid saavutanud. Nüüd aga on konteinerite sadamatest edasi transportimine raskendatud liikumispiirangute tõttu, pealegi on paljude kaupade turg ära langenud. Ajutiste ladudena on kasutusele võetud kiiruga rajatud uued parklad ning tellimuste puudusel seisma jäänud konteinerilaevad. Konteinerid kuhjuvad kiiresti kokku kuivavatest kaubavedudest hoolimata. Kriisiajal on suurim oht, et koos mittehädavajalike kaupade kuhjumisega võivad seiskuda ka meditsiinitarvikute ja toiduainete laadungid, mida ei suudeta takerduvatest konteinerikuhjadest eraldada. PM/FT.com

Online-raamatupidamistarkvara pakkuva Simpl­booksi korraldatud mikro- ja väikeettevõtete uuringus vastas vaid 32,3 protsenti osalenuist, et nende käive ei ole veel muutunud. 27,4 protsendil on aga käive vähenenud 60–100 protsenti. 18,8 protsenti märkis, et käive on vähenenud 30–60 protsenti, ning 13 protsenti vastas, et käive on vähenenud kuni 30 protsenti. 56,5 protsenti saab hetkel hakkama ja kriisi mõju ettevõttele on keskmine. 23,3 protsendil vastanutest on ettevõtte tulevik väga ebakindel ning kriis võib mõjuda pigem halvasti. Eriolukorra kolmandal nädalal tehtud küsitluses osales üle 200 ettevõtja. BNS