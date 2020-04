Ametid maksavad alarmsõidukite kindlustamise asemel kahjud ise kinni

Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti siniste vilkuritega alarmsõidukid sõidavad ilma kaskokindlustuseta, kuna võimaliku õnnetuse puhul tuleb odavam kahju kinni maksta kui tasuda kogu sõidukipargi eest kaskokindlustuse makseid. Samasugune olukord on kohati ka kiirabis, kuid see on igas Eesti paigas isemoodi, kuna kiirabil ei ole Eestis ühtset autoparki ja sõidukite kindlustamise üle otsustab iga kiirabipidaja ise.