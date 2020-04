Töökatest ukrainlastest ilmajäämine oleks hoop

Tellijale

Mõnel Kruusla juures töötaval ukrainlasel lõpevad suvel tööload. Kui nende abi enam kasutada ei saaks, teeks see majandamise keeruliseks, sest töölt lahkujaid on paratamatult ka kohalike seas. «Meil on viimase viie aastaga läinud pensionile 12 inimest, järgmised kümme on praegu pensionieelikud ning samuti peagi töölt lahkumas,» kirjeldas ta kohalikku tööjõuturgu. «Pole mõtet illusioone luua. Ma ei näe hetkel, et tööealised oleksid siit kandist pensionile minejate asemele tulemas. Võib-olla tuleb pensionäre ja vanemaealisi kutsuda poole kohaga tööle.»