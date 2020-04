Spordi lühiuudised

Suusahüpped

Doping

USA antidopinguagentuuri juhi Travis Tygarti sõnul on naiivne uskuda, et halbade kavatsustega sportlased praegust olukorda ära ei kasuta. «Valemängurid ilmselt naeravad meie üle. Dopingutestide arv on tunduvalt vähenenud,» möönis Tygart. Ka Norra antidopinguühenduse juht Anders Solheim tunnistas, et praegune olukord on vesi petturite veskile. «Mõistagi on petmine muutunud lihtsamaks,» kinnitas ta. «Eelmisel nädalal tegime teste ja püüame nendega ka jätkata, kuid peame olema palju paindlikumad,» selgitas Solheim. Olukorra pärast tunnevad muret ka sportlased. Näiteks hiljuti kergejõustiklaste seas tehtud uuringus tunnistas probleemi 78 protsenti vastanutest.