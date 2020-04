Eesti lühiuudised

Riigikogu kaugtöö pärast läheb seaduse muutmiseks

Riigikogu põhiseaduskomisjon andis esmaspäeval parlamendi menetlusse riigikogu kodu- ja töökorra seadust täiendava eelnõu, mis annab võimaluse korraldada täiskogu istungeid kaugosalusega. Seadusemuudatus võimaldaks riigikogul koguneda kaugosaluse vormis elektrooniliste vahendite abil ja jätkata samal ajal oma seadustest tulenevat tavapärast tööd: algatada eelnõusid, menetleda neid, teha infotunde, esitada arupärimisi, nimetada ametisse kõrgemaid riigiteenistujaid. Kaughääletus on juba kasutusel Belgia ja Hispaania parlamendi alamkojas. Küprose, Läti, Poola ja Sloveenia parlament on praeguse Covid-19 pandeemiaga seoses hakanud tegutsema selle nimel, et võimaldada täiskogus kaughääletamist või korraldada täiskogu istungeid kaugosaluse vormis. BNS

Röövpüüdja jäi piirivalvuritele vahele Pühapäeva õhtupoolikul märkasid Mustvee linnas patrullinud piirivalvurid jõel alust. Lähemal uurimisel ilmnes, et 61-aastane mees oli püügiõiguse puudumisest hoolimata parasjagu veekogul nakkevõrke sisse laskmas. Mees kutsuti kaldale ning anti menetlustoiminguteks üle keskkonnainspektsiooni ametnikele. PM

Mupole suuremad õigused

Siseminister Mart Helme saatis eile valitsuskabinetti arutamiseks kohalike omavalitsuste (KOV) korrakaitseametnikele rohkemate õiguste andmise, et nad saaksid senisest enam panustada turvalisema elukeskkonna tagamisse ning oleksid oma ülesannete täitmisel senisest iseseisvamad. «Muudatus annab kohalikele omavalitsustele võimaluse senisest enam panustada kogukondades turvatunde tagamisse ja kasutada korrakaitsevõimekust tõhusamalt,» sõnas Helme «See aitaks kindlasti kaasa ka praeguse eriolukorra kiiremale lahendamisele. Selleks on tarvis korrakaitseametnike volitusi kohalikul tasandil laiendada, et sündmusi iseseisvalt lahendada, milleks neil praegu aga vajalikke õigusi pole.» BNS

Selgunud on Eesti parimad õpilasteadlased Selgunud on tänavuse õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad. Gümnaasiumiastmes pälvisid esikoha Hipp Saar Hugo Treffneri gümnaasiumist ja Anna Pauliina Rumm Tallinna reaalkoolist. Põhikooliõpilastest tunnistati parimaks Anni Hipp Visla Risti põhikoolist ja Kristin Poopuu Saaremaa ühisgümnaasiumist. ERR

24 inimest vajab Eesti riigilt abi kodumaale naasmiseks.

Riik eraldas jalgpallihalli rajamiseks 1,5 miljonit eurot