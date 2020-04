Kai Realo: avameelselt kütuse hinnast

Tellijale

Ei möödu päevagi mõne postituse või arvamuseta, et kütusemüüjate postihinnad on samad ning selle põhjuseks saab olla vaid mootorikütuste jaemüüjate ühine vastuseis hinnamuudatustele. Pahameelt on avaldanud nii mitmed poliitikud, ajakirjanikud kui ka anonüümsed kommentaatorid. Alles eelmisel nädalal kutsusid Rein Lang ja Väino Koorberg ajakirjanikke Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» uurima, miks Eestis autokütuste hinnad ei lange. Kuna kolmapäeval langetasime nii mootoribensiini kui LPG jaehindu, siis võivad vandenõuteoreetikud ka siin seoseid märgata: hindade langetamiseks piisab vaid meedias avaldatud tabavast sõnast. Kui nende kahe sündmuse vahel oleks seos, siis võiks meedias avaldatud kriitika ja pahameele abil sama hästi tõrjuda ka koroonaviirust või ravida haigeid.