Rando Värnik: eriolukord ohustab toidujulgeolekut

Viimastel päevadel on ilmunud uudiseid, et meie piimatootjad ei saa kriisi tõttu enam toorpiima Leetu turustada. Teistestki ELi liikmesriikidest kostab väiteid, et põllumajandussaaduste ühisturul mõtleb iga liikmesriik eeskätt iseendale. Käesolev kriis näitab selgelt, kuivõrd suurel määral sõltume sisendite tarnes ja põllumajandussaaduste turustamisel teiste riikide otsustest ja nende protektsionistlikest meetmetest.