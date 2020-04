Elus kehtib ikka lause, et igaühe tulevik on tema endi kätes. Kuid näiteks Eesti vormelitalendi Jüri Vipsi tulevik on praegu pigem Red Bulli noorteprogrammi juhi Helmut Marko kui eestlase käes. Sest just 76-aastane austerlane otsustab, kes saavad ennast kuninglikus F1-sarjas proovile panna ja kes mitte. Tema on see, kes käseb, poob ja laseb.