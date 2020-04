Spordi lühiuudised

Tour de France lükatakse edasi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron keelas nädala alguses riigis kõik suurüritused vähemalt juuli keskpaigani. Sundseisu jäänud Tour de France’i korraldajad andsid seejärel teada, et esiti 27. juunil algama pidanud velotuur on samamoodi edasi lükatud. «Selle sõnumi järel on selge, et velotuur planeeritud ajal ei toimu. Arutame rahvusvahelise jalgrattaliiduga olukorda ja püüame panna paika uued kuupäevad,» sõnasid korraldajad ega välistanud varianti, et Prantsusmaa velotuur võib tänavu sootuks ära jääda.

Rahvusvaheline jalgpall on küsimärgi all

FIFA asepresident Victor Montagliani vihjas AP-le antud usutluses, et on võimalik, et rahvusvahelisi mänge saab pidama hakata alles 2021. aastal. Seejärel tõusis Euroopas esile küsimus, kas sügisesse planeeritud Rahvuste liiga jääb tänavu ära. Omal ajal samuti FIFA asepresidendi ametit pidanud Vjatšeslav Koloskovi arvates ei saa Kanadat esindav Montagliani Euroopa eest rääkida. «Ametlikke avaldusi pole FIFA teinud. Vaevalt et UEFA Montagliani avaldusest lähtuma hakkab.»

Arsenali mängijad keeldusid palgakärpest