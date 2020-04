Suurem osa Eesti e-residente on pärit digitaalselt arenenud riikidest. FOTO: e-resident.gov.ee

Kaitsepolitsei märkis oma eile ilmunud aastaraamatus, et Eesti e-residentsuse taotlejate hulgast on leitud äärmusluse ja terrorismiga seotud isikuid. Seevastu e-residentsuse programmi juht kinnitas, et ühegi e-residendi digi-ID sertifikaate pole kaitseriski tõttu tulnud peatada või tühistada.