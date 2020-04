Välismaa lühiuudised

Tellijale

Poola alustab piirangute leevendamist

Poola alustab pühapäeval koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud piirangute järkjärgulist leevendamist äritegevusele ja igapäevaelu toimingutele. Tervishoiuminister Łukasz Szumowski ütles üleeile, et majanduse lahtisulatamine on hea uudis, kui vaadata 13. märtsil kehtestatud isolatsiooni hinda. Valitsuse pressiesindaja Piotr Müller sõnas, et üksikasjad pannakse paika nädala teises pooles pärast andmete saamist uute nakatunute kohta ja olukorrale hinnangu andmist. Ta ütles, et ilmselt suurendatakse korraga poodidesse lubatavate klientide arvu ning lubatakse mõningaid vabas õhus toimuvaid tegevusi, näiteks metsa, parki ja teistesse avalikesse kohtadesse minekut. Szumowski sõnul ei eelda ta, et viirus sooja suveilmaga kaob, lisades, et võitus epideemiaga kestab Poolas ilmselt aasta. 38 miljoni elanikuga Poola oli eilseks teatanud 7050 kinnitust leidnud nakkusjuhtumist, Covid-19 on nõudnud seal 251 inimese elu. AP/BNS