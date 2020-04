Dopingupetised hingavad kergemalt

Tellijale

Eesti Antidoping (EAD) on eriolukorra ja sellega kaasnevate reeglite tõttu sportlaste testimist kardinaalselt vähendanud. Teoorias võivad praegust situatsiooni ära kasutada pahatahtlikud atleedid, kes tunnevad end karistamatult.

«Testime nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik,» vastas EAD juhatuse liige Henn Vallimäe küsimusele, kas sportlasi neil päevil üldse testitakse. «Kui ma ütlen nii vähe kui võimalik, siis tähendab see nullist ülespoole ja maksimumist allapoole. Ma ei ütle, kas see on 5, 25 või 55 protsenti.»