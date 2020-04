Kulla hind rallib võimsa dollarirekordi poole

Tellijale

Investeerimispangad eesotsas Šveitsi suurpanga UBSiga on tõstnud kollase väärismetalli hinnasihte. Kuna investoritel on kõige hõlpsam kulda investeerida börsil kaubeldavate fondide (ETF) kaudu, mis on tagatud kullakangidega, on see kergitanud nõudlust just füüsilise kulla järele. Kui euro kurss dollari suhtes jääb enam-vähem samaks, tähendab see eurodes väärismetalli hinna tõusu 1835 euroni unts, mis peaks rõõmustama kõiki kullausku inimesi.