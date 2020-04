Majanduse lühiuudised

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) teatel leidub Eestis 40 ettevõtet, kellel on kas praegu või tulevikus potentsiaalne võimalus toota näomaske, desovahendeid ja muid kaitsevahendeid, mida koroonaviiruse tõrjumiseks vaja läheb. EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul avaldasid nad nende ettevõtete nimed ja kontaktid, et kokku viia nõudlus ja pakkumine. «Lisaks meditsiinisektorile, millega tegeleb riik keskselt, on nõudlus isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite järele suurenenud ka teistes sektorites. Näiteks kaubanduses, ning miks mitte ka tööstuses ja mujal,» rääkis ta. PM

Hiina eksport langes märtsis aastases võrdluses 6,6 protsenti ja import 0,9 protsenti. Langus oli palju väiksem Bloombergi majandusprognoosist, mis ennustas mõlema näitaja 10-protsendist või suuremat kukkumist. Samuti oli langus oluliselt madalam ekspordi 17,2-protsendisest vähenemisest selle aasta esimesel kahel kuul. Analüütikud aga hoiatavad, et suurem taastumine venib nii kaua, kui koroonaviiruse pandeemia räsib Hiina peamisi kaubanduspartnereid. «Halvim on veel tulemas Hiina ekspordisektorile,» märkis Julian Evans-Pritchard Capital Economicsist. Hiina kaubandusülejääk Ameerika Ühendriikidega vähenes märtsis aastases võrdluses 25,3 protsenti, 15,3 miljardi dollarini. BNS

Maailma teemanditööstus, mis toetub suuresti ühele linnale Indias, on sisuliselt seiskunud. Pärast seda, kui India peaminister Narendra Modi pani riigi möödunud kuul lukku, pagesid kõik umbes 200 000 teemandisektori töötajat Suratist maapiirkondadesse. India üks suuremaid linnu Surat on globaalse teemanditööstuse keskus – seal lõigatakse ja lihvitakse 90 protsenti maailma teemantidest, kirjutas Financial Times. See vallandas aga ahelreaktsiooni. Kuna Indias pole kedagi kivisid töötlemas, pole ka nõudlust toorteemanti järele. Nii istuvad Lõuna-Aafrika ja Venemaa kaevanduste töötajad käed rüpes. Samuti on kokku kukkunud lihvitud teemantide lõppmüük, nende vahendamine ja transportimine. PM