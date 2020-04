Riskimaadest tulijad on kapol silma all

Tellijale

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu rõhutas, et kindlasti ei tähenda teatud riigist pärit olemine kohe seotust terrorismiga, kuid nende inimeste arvu kasv on kapole tööd juurde toonud. Sinisalu sõnul on kapo ülesanne takistada riigi julgeolekule ohtlike inimeste saabumist Eestisse. See on vajalik radikaliseerumise ennetamiseks, terrorismi toetamise tõkestamiseks ja samuti rünnaku korraldajate värbamiste ärahoidmiseks.