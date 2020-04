Kriisieelarve raiutakse seadusse

Tellijale

AKTSIISID. EKRE riigikogu valimiste lubadus alandada gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiisi on vähemalt osaliselt täide läinud. Tõsi, seda küll kaheks aastaks, alates 1. maist kuni 30. aprillini 2022. Reformierakonna arvates on aktsiisilangetused aga kaugel koroonakriisi leevendamiseks mõeldud meetmetest, jättes riigil saamata olulise tulu, millega saaks abivajajaid toetada. «Valija kindlasti tahab odavamat kütust, aga see on lihtsalt alatu kriisihalduse seisukohalt,» sõnas riigikogu liige Jürgen Ligi.