Covid-19 kriisist väljumise plaani koostava planeerimisgrupi juht, riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago tunnistas Postimehele, et vara on rääkida eriolukorra lõpetamisest, kui viirusega nakatanute ja haiglaravile suunatute arv endiselt suureneb.

Eilses Postimehe otsesaates lausus Kattago: «Tänane tõdemus on see, et aeg piirangute leevendamiseks ei ole veel küps.» Kuid töö eriolukorrast väljumise strateegia koostamiseks jätkub, kinnitas ta.