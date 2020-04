Haigeid hakatakse mandrile saatma

Tellijale

Kuressaare haigla juhi Edward Laane (pildil) sõnul on haiglal ravimiseks olemas kompetents, raha ja ravimid. «Küsimus võib olla ühes ravimis. Kui patsiendil tekib ootamatu tsütokiinide torm, siis on spetsiifiline antikeha regionaalhaiglas ootel. Selle ravimi võiks saata Saaremaale, kus seda vastavalt juhistele kasutame. Aga juhud, kui neid üldse ette tuleb, on üliharvad.»