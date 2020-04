FOTO: Meri uhtus Valgeranda sadu surnud kalu

Tellijale

Kalurid selgitasid, et tänavu tuli räim Pärnu lahte kudema arvatust varem, siis kui meritindi väiksemasilmalised püünised alles meres, ja kui räimeparv satub ujuma tindipüünisesse, täitub see kiiresti kalaga, muutes mõrra kalureile üle jõu käivaks, nii et nad lasevad osa kala mõrrast välja. Kalad surevad püünises ruttu ja meri uhub nad randa – esmajoones tindid, mis surnult veepinnale hulpima jäävad, samas kui räimed vajuvad põhja.

Shpilev kinnitas, et tema andmete kohaselt on see juba teine ajaliselt varajane räimede kudema ujumise voog tänavu, ehkki räimede tegelik kudeaja haripunkt Pärnu lahes on harilikult alles ees.