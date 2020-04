Eesti lühiuudised

Ratas: Eesti ei välju CO 2 kauplemissüsteemist

«Ma ei arva sellest hästi. Eesti ei tee kindlasti ühtki mõtlematut otsust, mis oleks kahjulik meie järeltulevatele põlvedele,» ütles peaminister Jüri Ratas (KE, pildil) Vikerraadios vastuseks küsimusele, mida ta arvab rahandusminister Martin Helme (EKRE) ettepanekust, et Eesti võiks väljuda kasvõi ajutiselt heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemist, mis aitaks alandada tema hinnangul märgatavalt elektri hinda eratarbijatele ja tööstustele. Valitsusjuht lisas, et Euroopa kauplemissüsteemist lahkuda ja ajutiselt välja astuda ei saa. «See ei ole võimalik. Liikmesuse peatamine ja kvoodi ostmise lõpetamine tähendaks rikkumismenetlust riigi vastu ja seda Eesti ei toeta,» sõnas ta. ERR

Nüüd, mil üha enam inimesi kannab kaitsemaski, tuleb keskkonnaministeeriumi teatel pingsalt meeles pidada, et kasutatud maskidesse ei tohi suhtuda hooletult: ühekordsed maskid tuleb ära visata kinnisesse kilekotti pakendatuna, et need ei saaks võimalikku nakkust levitada. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma paneb ühtlasi kõigile südamele, et kantud maske ei tohi ripakile jätta ka kodus, kus lapsed võivad neile hõlpsasti ligi pääseda. «Mask ei ole mänguasi, vähemalt see mask mitte. Ka kodus tuleb kantud mask kohe kas ära visata või siis pessu panna,» lisas Heinma. BNS