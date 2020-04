Juhtkiri: Kapo «viiruse» vastu

Eile oma 100. aastapäeva tähistanud kaitsepolitsei töötab pidevalt samasugustes tingimustes. ­Peaaegu iga tabatud spiooni kohta on kõlanud arvamusi, et tema tegevus oli ju ­ammu teada ning isik kahtlane. Ometi ei tea me veel, kellest on järgmise aasta­raamatu persoonilood. Ka kapo ei tea, kes on «nakatunud», ega tea sedagi, kus on järgmine «haiguskolle». Suur osa probleemist seisneb selles, et enamik «nakatunuid» on ilma sümptomiteta. Kiirteste reeturite tuvastamiseks pole ning «laustestimine» pole ei võimalik ega ka mõistlik. Esineb ka sümptomitega juhtumeid ning neid on ühelt poolt lihtsam ära tunda, kuid teiselt poolt tuleb arvestada, et seda uskumatum võib «nakatumine» tunduda. Väärib kindlasti tunnustust, et kapo on peale eduka spioonide tabamise suutnud reeturid avastada enese ridadest ega ole neid maha vaikinud.