Põllumehed muretsevad piimahinna ja töötajate tervise pärast

Võrumaal Jaagumäe talus köögi- ja teravilja kasvatav Tarmo Timmi rõõmustas kevade ja ilusa ilma üle. „Talve elasime kenasti üle, kõik kasvab ja areneb, isegi tööle tulla tahtjad juba helistavad ja just oma inimesed,” loetles ta. Ei pääse Jaagumäe talugi päris ilma ukrainlastest tööjõuta, 70 töötaja seas on neid üsna mitu. „Kuid kergemad tööd saab ikka oma inimestega tehtud.”

Kaalukauss vajus kultuuri poole kaldu

Jaagumäe näeb praeguses olukorras pigem riigi põhiväärtuste korrastumist. „Meil hakkas kaalukauss kultuuri, laulu ja tantsu poole kaldu vajuma. Vundament on ikka toidutootmine, sellele toetub kõik ülejäänu. Nüüd on tähtsuse järjekord jälle paremini paigas,” arutles ta.

Ülemaailmseni jõudes lisab Timmi, et loodetavasti hakkavad inimesed nüüd enam märkama kodukandi tootjaid ja soosima nende kaupa. „Praegust väikest reset’i oli vaja, et mõttemaailma muuta. See ­arutu kärutamine ümber maailma ja kütuse raiskamine polnud ju mõistlik,” nentis ta.