Kas Leedu ähvardab piimasõjaga?

Vilniuses tegutseva advokaadibüroo Derling Primus OÜ juhtivpartneri Juodka sõnutsi on teema Leedus tegelikult ammune. Nimelt erinevalt Eestist on Leedus piimatootmine endiselt väiketootjate pärusmaa ja suur osa tootjatest on 10–15 lehma pidajad.

Kui pisikesi piimatootjaid on palju, siis arvestatavaid kokkuostjaid kõigest viis. „Nendel viiel mängijal on põhimõtteliselt suur läbirääkimisvõimekus ja nende huvi on hinda alla lüüa,” seletas Juodka. „Praegu karantiini tõttu tekkinud olukorras nad suruvadki paarkümmend protsenti toorpiima kokkuostuhinnast alla.”

Eesti Leedu kaubanduskoja juhatuse esimees Robert Juodka. FOTO: Erakogu

Kui märtsi hinnad on aasta kõrgeimad, sest lehmad on veel laudas, siis aprillist lähevad välja, saavad värsket toitu, piimatoodang tõuseb ja piima kokkuostuhind liigub nagunii alla. Nüüd survestavad piimatööstused lisaks.

Piima kokkuostuhinna languse hirmus pöörduski Leedu piimatootjate liit valitsuse poole palvega, et riik fikseeriks toorpiima kokkuostuhinnad märtsi tasemel ja keelaks toorpiima impordi.

Umbes kolmandik Leedu piimatööstustes kasutatavast toorpiimast tuleb Lätist ja Eestist ning kõrgema kvaliteediga toorpiima vajavad tööstused kasutavad suures osas põhjanaabrite piima, mis on kohalike väiketootjate omast kvaliteetsem.

Joudka jutu järgi pole Leedu piimatööstustel mingit huvi piirata piima importi. „See küsimus on siin ammu päevakorras olnud ja siiani on valitsus kuulanud rohkem piimatööstust kui -tootjaid,” lisas ta.

Eesti ja Läti piimatootjatele lisas põhjust muretseda info, et Leedu veterinaarameti inspektorid hakkavad võtma proove teistest Balti riikidest imporditud piimast. Riiki tulevat piima kontrollivate veterinaarametnike kohta ütles Joudka, et kohalik veterinaaramet seletas kontrolle sellega, et aasta aega pole kontrolli tehtud ja nüüd lihtsalt sattus see nii tundlikule ajale.