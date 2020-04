Künniselts aitab eestlased maailma viia

Seltsi asutajaliige tehnikadoktor Edvin Nugis meenutas, et Eesti kündjad olid aastaid Nõukogude Liidu künnivõistlustel esimeste seas, 1977., 1986. ja 1988. aastal saadi võistkondlikult esikoht. Seega oli loomulik meie kündjate püüd ennast maailma parimatega võrrelda.

Eesti künniseltsi eesmärk on korraldada igal aastal kohalikud künnimeistrivõistlused ja lähetada parimad MMile. Tõsi, neljal aastal (1997, 2006, 2008 ja 2009) pole MMist osavõtt peamiselt majanduslikel põhjustel õnnestunud.

Läbi aastate on Eestit maailmameistrivõistlustel esindanud 12 kündjat.

Kolmel aastal on Kehtna kündjad Kaspar Järvala ja Priit Puuorg osalenud EMil ja viiel aastal Venemaa lahtistel künnivõistlustel. Veel on käinud meie mehed kündmas Soomes, Šotimaal ja Lätis rahvuslikel võistlustel. Just välisvõistlustel saadakse väärt kogemusi.