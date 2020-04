Mesinik kardab kevadist karu rohkem kui Covid-19

Tellijale

Mett ostavad meditsiinitöötajad

Mesilased talvitusid hästi, ka sööta on tarudes piisavalt. „Käisin kõik tarud aprilli algul läbi ja kinnitan, et minu mesilased on õnnelikud,” rääkis ta. Hea talvitumise üks põhjus on Liini meelest see, et rähnid, tihased ja nugised ei tundud tänavusel pehmel talvel mesitarude vastu huvi. Neile jagus süüa igal pool. Aga aprilli algul käis tarude juures karu ja see tegi mehe ärevaks.