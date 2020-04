Talumees sõidab iga nädal 180 km kaugusele kohalikku kaupa müüma

Tellijale

„Tulen jah. Pean ju käima, sest ma elatun sellest,” rääkis Jaak Arm. „Panen maski ette, võtan desinfitseerimisvahendid kaasa ja kasutan neid vahepeal. Kindad on käes ja kaup on kilesse pakitud. Lahtiselt midagi ei müü. Auto keeran ka vastutuult, et sisse ei puhu. Mis mul muud üle jääb,” põhjendas Jaak.

Tema sõnul on väga lihtne käimata jätta, aga tema ettevõtte töötajad teevad tööd ja rahvas tahab osta. Vabas õhus müüa on tema sõnul kõige ohutum.

Kasvatamisest üle väärindamisele

Arm peab Ida-Virumaal Iisaku külje all Kasevälja külas Liiva talus ettevõtet Lammas ja Roos, mille põhitegevus on lambakasvatus ja lambalihatoodete valmistamine. Suvisel ajal õitsevad talu hoovis roosid. Sealt pärineb ka ettevõtte nimi. Aastaid tagasi käis Jaak abikaasa Laglega Norras, kus märgati mägedel lambaid. „Vaatasin, nii pagana ilus,” meenutas Jaak. Koju jõudes võttis ta kohe kuulutuslehe Kuldne Börs ja märkaski, et keegi müüb lambakarja. Mees haaras telefoni ja lasi lambad enda juurde tuua. Nii jõudsid tallu esimesed 13 lammast.

Kui tippajal küündis talu lambakari lausa 140 isendini, siis nüüdseks on neid alla poole­saja. Unistus oli jõuda paarisaja loomani, aga selline hulk käiks talule üle jõu. Kuigi maad on 14 hektarit ja Jaak on rajanud sinna mitu koplit, on lambakasvatus suur töö ja nõuab palju pühendumist.