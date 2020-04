Väliköögi saab suures osas ise valmis ehitada

Tellijale

Piire pole

„Väliköök eeldab mingit raami ja mugavuse mõttes võiks sellel katus peal olla ning seinad tuult varjata. Nii on õues olemise hooaeg pikem ja mõnusam. Aga välikööke on igasuguseid ja nende rajamisvõimalusi lõputult. On kööke, kus vundamendi peal on lauad ja lihtne tulekolle, aga on selliseidki, kus põrandaks peen parkett, välisjalanõudega sisse ei pääse ja ahjusid-pliite-grille igale maitsele. Piirid seab fantaasia ja rahakoti paksus,” kirjeldas MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse esimees ning OÜ Tuli ja Suits omanik Aleksander Ljubajev.