Kodumaistest komponentidest saab teha aasiapärase vitamiinipommi

Hapendatud köögiviljadest vürtsikas kimchi on Korea köögi üks olulisemaid roogasid, mida serveeritakse peaaegu iga toidu kõrvale, mõnikord isegi põhiroana.

Kimchi peamine koostisaine on soolvees leotatud Hiina kapsas, millele lisatakse valget redist (daikon). Maitsestamiseks lisatakse Korea tšilli pulbrit ja pastat ning küüslauku, ingverit, rohelist sibulat ja väikseid soolatud krevette või kalakastet. Maitset varieerides lisatakse ka porgandit, ananassi, apelsini, värskelt hakitud tšillit.

Hiina kapsa võib asendada tavalise kapsa või lillkapsaga. See pannakse tünniga toanurka seisma, kus algab hapnemine. Tulemus peaks olema hapukas, vürtsikas magusa noodiga salat.

Juba piisavalt hapnenud kimchi’t tuleb hoida jahedas. Enne külmkappide ajastut hoiustati kimchi’t suurtes savinõudes, mis maeti mulla alla. Talvisel ajal kaitses mullakiht salatit külmumise eest, suvel hoidis aga piisavalt jahedana, et see liigselt ei hapneks. Tänapäeval on vähemalt Lõuna-Koreas levinud juba spetsiaalsed kimchi-külmikud, kus saab hoiustada nii kimchi-tünni ennast kui ka salati komponente.

Kimchi on mõistagi äärmiselt tervislik. Räägitakse legende kimchi probiootikumist, mis on kasulik ärritunud soole sündroomi ja kroonilise soolepõletiku korral. Probiootikumid parandavad nõrga immuunsüsteemiga inimeste üldist heaolu. Probiootikumid mõjuvad hästi haigetele, väga noortele ja vanadele, kelle soolestik on nõrgem. Vähe on uuritud, kui tõhusad on need terve inimese organismile.

Kui 2003. aastal puhkes Aasias SARS, levis laialt uskumus, et kimchi söömine aitab viiruse vastu. Kuigi sellel pole teaduslikku tõestust, kasvas kimchi müük sel ajal 40 protsenti.

Statistika kohaselt tarbib Lõuna-Korea elanikkond ligi kaks miljonit tonni kimchi’t aastas ehk üle 36 kilogrammi inimese kohta, see teeb keskeltläbi 100 grammi päevas. Huvitav on see, et korealased ise ei suuda niipalju seda toota ja peamiselt ostetakse seda sisse hoopis Hiinast.

Eestis leiab kimchi’t Korea restoranide menüüst, aga ka kaubanduses müüakse Eestis ja Lätis valmistatud kimchi’t. Käsitöö-kimchi’sid pakuvad toiduvõrgustike liikmed, samuti leiab seda laadalt ja turult. Alati on võimalus ka ise teha. Proovime seekord valmistada kimchi’t kodumaistest komponentidest.