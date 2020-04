Akende renoveerimine kui elukestev õpe

Sama kehtib akende puhul, sest akende taastamine ei kuulu just regulaarsete tegevuste hulka. Kui tegu pole professionaali või fanaatikuga, jätkub aknaid täpselt niipalju, et viimase kordatehtud akna lõpetamisel võib tõdeda, et nüüd on asi enam-vähem selge. Igal majal on isesugused aknad sõltuvalt valmistamisajast, meistrist, hooldusest, ilmakaartest, alusmaterjali kvaliteedist jne. Juhenditest-koolitustest on küll kasu, kuid kõige parem kool on praktika. Järgneva looga sooviksin kõiki julgustada vanu aknaid korda tegema, isegi siis, kui kogemused puuduvad.

Minu vanal ja väärikal maamajal on viisteist akent, lisaks klaasitud veranda ja rehealuse väiksemad valgmikud. Osa aknaid pärineb 1920ndatest, teised 1970ndatest. Need on suhteliselt levinud talumaja aknad – on nii elegantseid, peenete raamidega kuueruudulisi kui ka lihtsamaid, T-kujulise raamijaotusega aknaid. Poolel majal olid algupäraselt koobaltsinised aknaraamid, mis hiljem ookerkollaseks värviti ning tänaseks klassikalise valge värvilahenduse said. Põnev on ka see, et asendatud akende algsed versioonid on enamasti kõik kuuri all alles, sest kunagi ei võinud ju teada, mida või millal vaja võis minna. Nüüd olengi vanadest varudest saanud väljavahetamiseks vajalikke raame ja asendamiseks klaase, samuti on varuks vanu põnevaid suluseid, mida vanavarapoodides krõbeda hinnaga müüakse.

Maamaja, mille aknaid autor hoolega taastanud on. FOTO: Erakogu

Enne mõtle, siis tee

Oma esimesed kaks akent võtsin ette viisteist aastat tagasi. Värv oli koorunud ja mõtlesin, et mis seal keerulist, teen korda. Kohalikust ehituspoest küsisin kõige paremat värvi – lõhnatu, kiirelt kuivav, ja kõige tähtsam, et pintsleid saaks veega pesta. Nägin vaeva, lihvisin pinnad siledaks ja katsin kahekordse värvikihiga. Tulemus oli ilus, kuid kahe aasta pärast pidid aknad eest ära kukkuma ja nägid jubedamad välja kui enne niinimetatud taastamist. Siit järeldus – enne kui teed, mõtle kolm korda järele, uuri, vaata ja vaatle.

Pärast esimesest katastroofist toibumist võtsin kümne aasta pärast ette järgmised kaks akent. Selleks ajaks olin teadvustanud värvi olulisuse. Kohalikust ehituspoest sain kodumaist universaalset õlivärvi, mis haises lisaainete tõttu jubedalt, ja eraldi ot­sustasin katsetada Soomes ­toodetud spetsiaalset aknavärvi. Loomingulise inimesena lähenesin eksperimentaalmeetodil – sisemised aknad värvisin aknavärviga, välimised haisva õlivärviga. Igati korrektselt ja püüdlikult tegutsedes värvisin ära kõik aknaraamide välisküljed, mis tähendas seda, et puidu paisudes ei saanud ma sisemisi aknaid enam eest ära ja mis lõpuks tulid koos värvikihiga.

Aknavärvimise esimene katse. FOTO: Erakogu