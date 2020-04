Ilmajutt: kas aprilliäike mõjutab suveilma?

Esiteks tuleb teha juttu 27. aprilli äikestest, sest just 27. aprilli kuupäeval on huvitav äikese lähiajalugu. Üks varajane, kuid tugev äike oli 27. aprillil 1999. Teine varajane ja tugev äike oli 27. aprillil 2001, samuti Järvamaal.

Nimetatud äikesejuhtumid on silmapaistvad, sest justkui ei kinnita hüpoteesi, et äikeseline aprill tähendab äikesevaest ja jahedat sajust suve, sest 1999. aasta suvi oli puhkajatele soodne – palju kuiva ilma, päikest ja soojust. 2001. aasta suvi oli soe, eriti kuum ja äikeseline oli juuli, kusjuures mälu järgi oli tollane juuli Leedu jaamades kõige äikeseküllasem, mõnes jaamas oli kuni 20 äikesepäeva.

Isegi kõigest 20 aasta andmeid ja võrdlusi esitades ei jää muljet kuigi selgest seaduspärasusest. Ent peab arvestama, et jutt on Eestist, kus kehtib nn meteoroloogilise/sünoptilise tollipunkti olukord, mistõttu Lätis ja Leedus võib see kõik palju selgemini väljenduda, samas Soome äikesed ei tähenda selle seose osas midagi.

Kokkuvõtlikult võiks sõnastada seose nii: kui aprillis on kuskil Eesti kohal 0–2 äikesepäeva, ei näita see suve kohta midagi. Kui on üle kahe äikesepäeva (eriti just lõunamaakondades), võib see tähendada äikesevaest või jahedat sajust suve, ent uurima peaks olukorda ka Lätis ja Leedus.