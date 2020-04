Miks sammal murusse tikub?

Tellijale

Sammal tekib sinna, kus murul on kasvamiseks ebasobivad tingimused. Seega annab sammal märku, et kõrrelistel on halb olla.

PRO Haljastuse juht Piret Kukk rõhutas, et samblast lahtisaamiseks tuleb selle tekkimise põhjused likvideerida. Paraku pole see tihti võimalik, näiteks kui elatakse metsa ääres, krundil on suured puud või naaber kasvatab neljameetrist elupuuhekki, mis sinu murule varju heidab. Ka ehitiste varju ei saa mujale suunata. Sellisel puhul tulebki vaim valmis panna, et korra murust eemaldatud sammal ilmub tagasi ja võitlust sellega tuleb alustada uuesti. Igal aastal.