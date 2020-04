Tööandja hoiab palgal mõistva suhtumisega

Tellijale

Eidaperes asuvasse liimpuidutööstusesse sisse astudes töö masinate taga ei peatunud. „Töö peab täna tehtud saama. Pressime siin liimpuitkilpe, see on täppistöö, ei saa kohe pooleli jätta,” hõikas töötaja Egle üle masinamüra.

Väikese pausi ajal lisas, et nende tehtud kilpidest valmivad trepiastmed, köögimööbel, tegelikult kõik asjad, mida annab puidust teha. „Suurem osa toodangust läheb mööbliettevõtjatele, kuid oma kätetööd näeme ka mitmes ehituspoes,” teatas ta.

Töötasu sõltub töötahtest

Liimpuidutööstuse juht Andres Aasaväli on Egle sõnutsi mõistva suhtumisega mees. „Käisin vahepeal ka teises kohas tööl, kuid tulin kodukanti tagasi. Siin tean, et tööd on kogu aeg ja töötasu sõltub minu enda töötahtest,” täpsustas ta.

Üle kolme kuu ettevõttes töötanud Marjana kinnitas, et Eidaperes küll muhedamat tööandjat ei leia. „Viskab nalja ja mõistab nalja, kuid kõige tähtsam, et saan tööl käia täpselt nii, nagu päevaplaan väikese lapse kõrvalt võimaldab ja nädalavahetused on ka vabad,” oli ta rahul. „Ka töötasu on mõistlik, õpin veel. Kui saan vilunumaks, küll hakkan rohkem saama,” uskus ta.

Teist nädalat ametit õppiv Urve lausus naiste juttu kuulates, et temalgi on soov puidutööstuses tööle hakata. Masinate taga töötavad mehed polnud nõus oma tööd jutuajamiseks katkestama. „Praegu on meil kiire tööaeg, sest mitmed on haiged, kuid tellimused vajavad täitmist,” selgitas Egle.