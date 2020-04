Maive Rute: Eesti Pank seisab hea, et raha jõuaks inimesteni

Tellijale

Eesti Pank on meie riigi keskpangana see, kes laenab siinsetele pankadele tagatiste vastu raha, kui pangad seda soovivad. Eestis on laiemapõhjalist varaostu seni takistanud reitinguga ja noteeritud finantsvarade vähesus. Võlakirju on noteerimata lihtsam välja anda, aga paraku ei kõlba need siis tagatiseks ei keskpankadele ega teistele finantsturu osalistele. Ettevõtete poolel on noteeritud investeerimisjärgu reitinguga võlakirju vaid üksikutel, nagu näiteks Eesti Energia ja Elering. Reitinguga pandikirju on seni väljastanud vaid Luminor. Hea uudis on see, et praeguse kriisi käigus vaatavad euroala keskpangad tagatisvarade nõuded veel kord üle ja sobivaks muutuvad ka näiteks Eesti valitsuse noteerimata võlakirjad.