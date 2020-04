Erkki Bahovski: pronksmarssali eemaldamine

Tellijale

Tšehhid võtsid vist Zahharova avaldust tõe pähe ja viisid 3. aprillil Prahast minema Nõukogude marssali Ivan Konevi kuju. Kui kedagi üldse pidada külma sõja sümboliks, siis on see Konev. Olles küll tšehhidele 1945. aastal pigem positiivne kangelane, kes ajas Prahast minema sakslased, seisis Konev hea 1956. aasta Ungari ülestõusu mahasurumise ja Berliini müüri rajamise eest 1961. aastal. Liiatigi oli ta seotud ka Praha kevade lämmatamisega 1968. aastal. Nii et tšehhidel oli põhjust Konevi pronkskujust lahti saada.

Aga võta näpust! See, mis Zahharovale tundus eelmisel aastal ebaviisakas, ehk öelda teisele riigile, mida too oma territooriumil teha võib, pole seda enam praegu teps mitte. Lisaks tavalisele protestile Venemaalt algatati pronksmarssali eemaldamise suhtes lausa kriminaaljuurdlus Vene uurimiskomitee poolt. Samal ajal on Moskva palunud Konevi kuju endale – see oleks umbes sama, kui uurija uuriks mõrva, aga paluks mõrvarilt mõrvarelva endale.