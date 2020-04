Lugejakiri: ENSV taastamist pole vaja esile manada

Tellijale

Mitte kuidagi ei saa leppida ka sellega, kuidas lugupeetud vanameistri nime esitatakse – Peeter Tarva. Jah, sõna tarvas saab käänata tarvas: tarva. Kuid tuntud inimese nime ei tohiks niimoodi käänata/väänata. Paviljoni ühe kaasautori nimi on Peeter Tarvas. Lugupeetud inimese nime tuleks ka käändes esitada, juba elementaarsest lugupidamisest tema vastu ikka nii, et igaüks aru saab, missuguse nimega tegemist, seega Tarvase.

Tolle loo kontekstis on ka tänapäeval eriti ilmekas see, kuidas vastas paviljoni pearestaureerija küsimusele, kas poleks õige pööningult leitud eesti kunstnike teosed Eesti Vabariigile anda – vastus oli lühike ja kategooriline «ei». Tuleb tuttav ette, eks ole – olgu tegu Tartu Ülikooli varade või presidendi ametiketiga, mis küll veidi teises kaalukategoorias – mis karu hammaste taga, see karu kõhus. Ja see karu ei raatsi isegi väikeseid žeste teha, sest seda võidakse tõlgendada ju tema nõrkusena.