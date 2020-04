Tellijale

Tren de Ecuador ehk turistidele mõeldud rong sõidab mööda üle-eelmisel sajandil loodud raudteed Guayaquili ja pealinna Quito vahel ning ühtlasi saab sellega teha lühemaid päevaretki. Huvitav on, et peaaegu kogu riigi keskosa läbival raudteel sõidavad ainult needsamad turistirongid ning liin taastati vaid mõne aasta eest kui kultuuriväärtus, mitte aga igapäevaseks praktiliseks kasutamiseks. Nii suurtes linnades kui ka pisikestes külades filmivad mööduvat punast rongi ennastunustavalt nii noored kui ka vanad. Rongis on peale tavavagunite baar, diivanitega lounge-vagunid ja avatud vaateplatvorm.