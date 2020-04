Majanduse lühiuudised

Tellijale

Peamiselt suurtele jaekettidele pakiroboteid tootev Viljandi ettevõte Cleveron lõi väikeettevõtete soovidele vastates ökonoomse pakiautomaadi, kuna kriisiolukorra väljakuulutamisest alates on nad saanud selleteemalisi päringuid. Probleem uue tootega seisneb aga selles, et automaadid ei valmi imekiiresti – soovijaid on palju ning kõigi komponentide välismaalt kättesaamisega olevat raskusi. Samas on väike automaat praegu peaaegu ainus, mida Cleveron toota saab, sest kõik suuremad tellimused on ootel. Automaat ise on 12 pakikohaga ja spetsiaalselt välitingimustesse mõeldud. Peale e-poe tellimuste sobib see ka rendikaupade väljastamiseks ja vastuvõtmiseks või ka asjade üleandmise punktiks. PM