Lauri Mälksoo: kas eestlased on enesemääramisõiguse eest Leninile tänu võlgu?

Kui Edgar Mattisen avaldas 1989. aastal raamatu Tartu rahust, siis selle üheks teesiks oli, et Eesti iseseisvumine sai võimalikuks ka tänu Lenini jt bolševike soosivale suhtumisele rahvaste enesemääramisõigusesse. Kas siin ei peitu lahendamatu paradoks, sest samal ajal üritasid needsamad bolševikud relva jõul Eestis 1918.–1919. aasta sõjas, mida Eesti nimetab Vabadussõjaks, võimu enda kätte haarata? Kuid see tees on osutunud populaarseks ka tänapäeval. Näiteks 2016. aastal väitis Venemaa president Putin ühes oma kõnes, et Lenin «pani tuumapommi hoone alla, mis on Venemaa».