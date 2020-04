Kuidas mõjuvad virtuaalnäitused isolatsioonis?

Isolatsiooniaja näituseformaatideks on videotuurid ja virtuaalnäitused. Nendega on tardunud kultuuri elavdamiseks panustanud Tallinna Kunstihoone, Eesti Arhitektuurimuuseum, Kumu, Tartu Kunstimuuseum. Sellised virtuaaltuurid sunnivad küsima, kas need asendavad näitusekülastust või täiendavad olemasolevat.