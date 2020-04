Venemaal püsib suremus üks väiksemaid Euroopas

Venemaal on koroonaviirusega nakatunute arvu kasvu tempo viimase nädala jooksul stabiliseerunud, päevane juurdekasv on 15–17 protsenti, kardetud hüppelist haigete arvu kasvu pole toimunud. Covid-19 tagajärjel surnute arv on Venemaal aga üks väikseimaid Euroopas.