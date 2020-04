Tellijale

Presidendi sõnul külmutatakse WHO rahastus 60 kuni 90 päevaks, et uurida, kas selle tegevus koroonaviiruse eest hoiatamisel võis olla puudulik ja organisatsioon varjata andmeid. USA on WHO suurim toetaja, panustades keskmiselt 15 protsenti organisatsiooni viie miljardi dollari suurusest aastaeelarvest.