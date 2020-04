Tellijale

«Nägin kanamüügikuulutust ja tuli mõte, et võtaks oma perele ka kanad,» rääkis Viljandis elav nelja lapse isa Tarmo Riisenberg. «Tahtsime kaasaga, et lastel oleks kogemus kodulindude eest hoolitsemisel, ja ega seegi pole paha, et iga päev potsatab toidulauale munalaadung – kuue kana peale neli kuni kuus muna.»