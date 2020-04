Õppejõud nõuab endiselt tudengilt anonüümse tagasiside eest valuraha

Tellijale

Allik teatas, et olukord on jõudnud sinnamaani, kus tal pole enam võimalik vaidlust ülikooli sees hoida. Väidetavalt on Alliku endine õppejõud Ene Selart koos oma advokaadi Ivo Kallasega viimase kuu vältel püüdnud temalt nõuda kohtuvälise kompromissina kahjutasu selle eest, et Allik kirjutas aastate eest ülikooli õppeinfosüsteemis Selarti õpetatava aine «Eesti ajakirjanduse ajalugu» tagasiside lahtrisse solvava kommentaari.