Rail Balticu terminal valmib väga kitsas ajaraamis

Asi on nii oluline, et peaminister Jüri Ratas ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes on mõlemad ka endised Tallinna linnapead, pöördusid Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti poole palvekirjaga aidata igati kaasa terminali planeeringu sujuvale menetlemisele.

«Niisugune paralleelne menetlus on üsna harukordne. Aga Tallinna linn teeb loomulikult kõik, et asi võimalikult kiiresti liiguks,» ütles linnaplaneerimise valdkonda juhtiv abilinnapea Andrei Novikov. «Aga kui meie oleme öelnud, missuguseid muudatusi tuleb projektis teha, siis on see juba projekteerija valik, kas ta teeb muudatused nädala või kuu jooksul,» lisas ta.